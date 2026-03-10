Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:10Dai social
di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione-tipo c’è un calciatore del Napoli: si tratta di Eljif Elmas. Voto 7 per il centrocampista macedone, autore del gol del raddoppio contro il Torino. Prima rete stagionale con la maglia azzurra per l'ex Lipsia. Di seguito la Top 11 completa: