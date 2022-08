Bargiggia: "La Juve paga Di Maria 12mln lordi, il Napoli dà 1,2 netti a Kvaratskhelia..."

Paolo Bargiggia, giornalista, esperto di mercato, scrive sui social: "Chi sa fare mercato e chi no: la Juventus prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 col Decreto Crescita. Il Napoli prende un fenomeno come Kvaratskhelia anni 21 a 9 mln + 2 e gli da 1.2 mln netti di ingaggio. Dov'è l'errore? A Torino belli!".