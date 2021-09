"Bella Vittoria", Demme al rientro esulta e ringrazia il fisioterapista azzurro

Diego Demme è tornato in campo con il Cagliari, dopo l'infortunio al ginocchio patito in ritiro a Dimaro. Il centrocampista azzurro ha esultato per i tre punti conquistati contro i sardi: "Bella Vittoria". Nello stesso post sul social l'italo-tedesco ha anche ringraziato il fisioterapista azzurro Vincenzo Longobardo, che si è preso cura di lui durante la lunga riabilitazione.