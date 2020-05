Bellinazzo: "Serie A? Il Governo si prenda la responsabilità di una decisione"

Continua ad essere incerto il futuro del campionato di Serie A. Una delle questione più spinose è quella di volere tutta la squadra in quarantena per 14 giorni in caso di contagio di un calciatore.

Il giornalista de il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo si è soffermato con un messaggio su Twitter proprio su questo argomento: "Imporre la quarantena per 2 settimane a tutta la squadra in caso di contagio di un calciatore (anziché isolare solo quest'ultimo come in Bundesliga e Premier) significa ipotecare negativamente la ripresa della Serie A che dovrebbe completare più di 120 match entro il 2 agosto".

RESPONSABILITA' - "Il Governo può legittimamente anteporre la salute alle ragioni economiche del calcio e dello sport, ma ha il dovere di decidere senza trincerarsi dietro tecnicismi-sanitari e addossando ad altri la responsabilità. L'indecisione talvolta è peggiore di una decisione sbagliata"

Imporre la quarantena per 2 settimane a tutta la squadra in caso di contagio di un calciatore (anziché isolare solo quest'ultimo come in Bundesliga e Premier) significa ipotecare negativamente la ripresa della @SerieA che dovrebbe completare più di 120 match entro il 2 agosto 1/2 — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) May 12, 2020