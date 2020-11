Berlusconi saluta Maradona: "Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo"

"Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo. Con Maradona ci lascia un simbolo e una bandiera del calcio. Ne sono molto addolorato". Con questo messaggio Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan grande rivale di Maradona negli anni 80', ha salutato via Twitter el Pibe de Oro dopo la notizia della sua scomparsa.

