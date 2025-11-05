Foto

Beukema si gode Napoli nel giorno di riposo: visita al Murales Maradona coi genitori

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Dai social
di Antonio Noto

Giornata di relax per Sam Beukema, il difensore azzurro ha scelto di trascorrere il giorno libero con la famiglia alla scoperta delle bellezze di Napoli. L'olandese ha approfittato della pausa concessa alla squadra da Antonio Conte per fare un tour nel cuore della città insieme ai suoi genitori.

Prima tappa al celebre Largo Maradona, dove non poteva mancare la foto di rito davanti al murales dedicato al Pibe de Oro. Poi passeggiata tra piazza Plebiscito e il lungomare, immersi nella folla e nella tipica atmosfera partenopea. Di seguito lo scatto pubblicato da Beukema in una 'storia' Instagram sul proprio profilo.