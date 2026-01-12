Biasin celebra Doveri: "Prestazione super, anche merito delle squadre"
Fabrizio Biasin, sui propri profili social, celebra così la prestazione di Daniele Doveri in Inter-Napoli: "In una stagione in cui gli arbitri hanno avuto discrete difficoltà (eufemismo) è giusto celebrare la direzione in Inter-Napoli di Daniele Doveri e della sua squadra: 5 falli fischiati nel primo tempo (23 totali) e poche perdite di tempo, merito anche di due squadre che hanno pensato a costruire più che a distruggere.
Tendiamo sempre a svilire il nostro calcio (spesso a ragione), ma la verità è che ieri sera a San Siro è andato in scena uno spettacolo eccellente" scrive Biasin..
In una stagione in cui gli arbitri hanno avuto discrete difficoltà (eufemismo) è giusto celebrare la direzione in Inter-Napoli di Daniele Doveri e della sua squadra:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 12, 2026
5 falli fischiati nel primo tempo (23 totali) e poche perdite di tempo, merito anche di due squadre che hanno… pic.twitter.com/031pseZBn3
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro