Biasin celebra Doveri: "Prestazione super, anche merito delle squadre"

Fabrizio Biasin, sui propri profili social, celebra così la prestazione di Daniele Doveri in Inter-Napoli: "In una stagione in cui gli arbitri hanno avuto discrete difficoltà (eufemismo) è giusto celebrare la direzione in Inter-Napoli di Daniele Doveri e della sua squadra: 5 falli fischiati nel primo tempo (23 totali) e poche perdite di tempo, merito anche di due squadre che hanno pensato a costruire più che a distruggere.

Tendiamo sempre a svilire il nostro calcio (spesso a ragione), ma la verità è che ieri sera a San Siro è andato in scena uno spettacolo eccellente" scrive Biasin..