Biasin: "Senza Koulibaly, Skriniar e De Ligt la Serie A è senza difesa"

"Il nostro campionato sta perdendo Koulibaly e rischia seriamente di perdere Skriniar e De Ligt".

TuttoNapoli.net

Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare il Napoli e il campionato di Serie A per trasferirsi al Chelsea in Premier. Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, scrive su Twitter: "Il nostro campionato sta perdendo Koulibaly e rischia seriamente di perdere Skriniar e De Ligt. La Serie A è senza difesa, in tutti i sensi".