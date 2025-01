Video Bolgia a Capodichino, anche Simeone incredulo: la reazione del Cholito

Tantissimi tifosi azzurri, più di un migliaio, hanno atteso il pullman del Napoli all'esterno dell'aeroporto di Capodichino in vista della partenza per Bergamo di questo pomeriggio. Gli azzurri hanno ripreso le immagini della bolgia ultras dall'interno dei bus restando increduli per l'accoglienza ricevuta. Tra questi il Cholito Giovanni Simeone ha postato su Instagram le immagine con una faccina incredula.