Foto Brividi per l'inedito di Pino Daniele, emozionato anche Mertens

Brividi al Maradona prima di Napoli-Roma per "Again", il brano inedito di Pino Daniele, presentato in anteprima. Emozionato anche l'ex attaccante del Napoli Dries Mertens, che a fine partita riposta le immagini su Instagram dimostrando ancora grande attaccamento alla città partenopea.