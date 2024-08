Video Buongiorno abbraccia Lukaku negli spogliatoi: “Finalmente, il mio peggior nemico!”

"Finalmente". Comincia così il video pubblicato dal Napoli sull'incontro negli spogliatoi tra Alessandro Buongiorno, nuovo leader della difesa azzurra, e Romelu Lukaku, da ieri ufficialmente attaccante del Napoli. I due si sono affrontati diverse volte, l'ultima lo scorso anno con le maglie di Torino e Roma, con tanto di gol di Big Rom.

Forse proprio per questo (in quell'azione Buongiorno cade a terra nel tentativo di marcare Lukaku spalle alla porta) nell'incontro il centrale classe 1999 saluta scherzosamente così il centravanti belga: "Il peggior nemico che ho mai avuto in campo". E scattano le risate.