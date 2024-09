Buongiorno buttato nella mischia: risponde presente e celebra la vittoria sui social

Poco più di venti minuti per Alessandro Buongiorno in Francia-Italia dove è subentrato solo dopo il forfait definitivo di Calafiori

Poco più di venti minuti per Alessandro Buongiorno in Francia-Italia, dove è subentrato solo dopo il forfait definitivo di Calafiori che aveva provato anche a restare in campo prima di alzare bandiera bianca per il dolore alla caviglia. Luciano Spalletti per la sua difesa a tre pare avere gerarchie consolidate ed in questo momento il difensore del Napoli sembra nettamente dietro a Bastoni e Calafiori. Nonostante i pochi minuti, il difensore è subito entrato in partita ed ha celebrato la vittoria sui social con un post su Instagram scrivendo semplicemente: "Insieme". Forte, infatti, la volontà di far parte attivamente anche del gruppo della nazionale.