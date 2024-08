Buongiorno: "Felicissimo dell’esordio al Maradona. Vittoria di squadra e obiettivo raggiunto"

Al termine del match vinto ai rigori che ha regalato agli azzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, il difensore ex Torino ha scritto un post su Instagram.

Contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia non è stato solo l'esordio in una gara ufficiale per il Napoli di Antonio Conte ma anche per il nuovo acquisto Alessandro Buongiorno. Al termine del match vinto ai rigori che ha regalato agli azzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, il difensore ex Torino ha scritto su Instagram: "Felicissimo dell’esordio al Maradona. Vittoria di squadra e obiettivo raggiunto".