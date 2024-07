Buongiorno, video per i tifosi: "Sarà bellissimo vedervi al Maradona!"

Alessandro Buongiorno, nuovo difensore azzurro, è stato il protagonista di un video diramato dal Napoli tramite il canale broadcast di Instagram: "Sarà bellissimo vedervi tutti al Maradona. Ho saputo che è iniziata la campagna abbonamenti quindi sapete già cosa dovete fare. Ci vediamo presto".

Su Alessandro Buongiorno, così s'è recentemente espresso il suo nuovo allenatore Antonio Conte: "Buongiorno è un giocatore ambito, aver avuto l'appeal per prenderlo nonostante il decimo posto deve darci la consapevolezza che facendo le cose bene anche sul mercato potremo avere più opportunità, cosa che quest'anno è un po' più difficile senza l'Europa. Stiamo facendo le cose in maniera giusta, io ho chiesto chiarezza ed il club mi ha ribadito che non cambia la sua strategia e saremo quinti o sesti per monte stipendi, investiremo i soldi delle cessioni per altri acquisti, se ci saranno altre cessioni. Io ho accettato, ho visto che con la base che c'è si possono fare cose buone e ricostruire qualcosa di importante".