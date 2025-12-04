Politano sui social: "Festa finale per un traguardo sofferto, ma voluto fortemente"

di Antonio Noto

Matteo Politano, capitano del Napoli per una sera, festeggia sui social il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Al termine del match vinto 10-9 dopo i calci di rigore contro il Cagliari, l'azzurro scrive sul proprio account Instagram: "La festa finale è per un traguardo sofferto, ma voluto fortemente".