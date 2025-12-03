Hojlund scherza sui social: "Volevo mettere come didascalia 'Buongiorno dice Buonanotte'"
Rasmus Hojlund è stato tra gli azzurri a segno nella lotteria dei calci di rigore, che ha permesso al Napoli di superare agli ottavi di finale di Coppa Italia il Cagliari.
L'attaccante azzurro al termine del match ha postato sul proprio profilo Instagram le foto dell'esultanza dopo l'ultimo rigore trasformato da Alessandro Buongiorno, scrivendo: "Volevo mettere 'Buongiorno dice Buonanotte' come didascalia, ma essere qui solo per un paio di mesi mi ha ricordato qualcos'altro".
