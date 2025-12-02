Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è solo un azzurro

Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è solo un azzurroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Dai social
di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione-tipo c’è solo un calciatore del Napoli: si tratta di David Neres. Voto 7 per l’esterno offensivo brasiliano, Mvp contro la Roma ed autore del gol decisivo da tre punti che ha permesso agli azzurri di espugnare l’Olimpico. Di seguito la Top 11 completa: