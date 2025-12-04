Cagliari, Gaetano: "Ci siamo andati tanto vicino, resta l'amarezza"

Cagliari, Gaetano: "Ci siamo andati tanto vicino, resta l'amarezza"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:20Dai social
di Antonio Noto

Il Cagliari sfiora una grande impresa in Coppa Italia contro il Napoli, soccombendo solo dopo il decimo tiro dal dischetto della lotteria dei calci di rigore. Tanto rammarico da parte dei sardi che vengono eliminati agli ottavi, lo testimoniano le parole dell'ex Napoli Gianluca Gaetano.

Il centrocampista del Cagliari ha condiviso sul proprio account Intagram le sue emozioni a caldo: "Ci siamo andati vicino. Tanto vicino. Resta l’amarezza per l’eliminazione ma con orgoglio ripartiamo da qui. Forza Cagliari".