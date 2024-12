Cajuste convince in Premier: è stato eletto miglior giocatore di novembre all'Ipswich

Ottime prestazioni per Jens Cajuste in Premier League. L'ex centrocampista del Napoli è stato eletto giocatore del mese di novembre per l'Ipswich con il 47% dei voti. Foto e sorrisi sui social al momento della consegna del riconoscimento. Lo svedese ha collezionato finora 9 presenze nel campionato inglese.

⌚ Jens Cajuste was presented with his Player of the Month award for November this morning, sponsored by Tismo Geneve.



Supporters can still order Club Partner TisMO's exclusive watch, produced to mark Town's promotion to the Premier League earlier this year. ⤵️