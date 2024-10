Caprile: "Che emozione tornare al Castellani! Avanti così Napoli!"

Il numero 25 azzurro, che ha giocato in prestito l'anno scorso in Toscana, ha tenuto la porta inviolata nel lunch match vinto contro la sua ex squadra.