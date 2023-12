Capuano difende Gatti su episodio con Kvara, ma dimentica il pugno dello scorso anno

Giovanni Capuano, voce di Radio 24, scrive così sul social X in difesa del difensore della Juventus Gatti,

"Quindi un giocatore si prende l’etichetta di provocatore per questa cosa qui?". Giovanni Capuano, voce di Radio 24, scrive così sul social X in difesa del difensore della Juventus Gatti, accusato in queste ore per un gesto nei confronti di Kvara durante Juventus-Inter. Capuano, però, dimentica il pugno rifilato dallo stesso Gatti al georgiano lo scorso anno ed altri episodi che riguardano il difensore bianconero.