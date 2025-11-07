"Pedro Pedro Pedro", la SSC Napoli sui social ricorda il momento chiave dello Scudetto

"Pedro Pedro Pedro", la SSC Napoli sui social ricorda il momento chiave dello Scudetto
La SSC Napoli, tramite un tweet sul profilo X spagnolo, ha voluto ricordare il momento chiave, la sliding doors dello Scudetto vinto l'anno scorso: il rigore di Pedro che ha fatto pareggiare l'Inter alla penultima giornata, permettendo agli azzurri di arrivare all'ultima partita ancora in testa alla classifica. "Pedro Pedro Pedro" nella didascalia e in allegato il video del penalty.