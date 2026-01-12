Capuano promuove Doveri: "Eccellente direzione. Quella di Conte una sceneggiata"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio 24, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Inter-Napoli soffermandosi anche sulle scelte dell'arbitro Daniele Doveri. Di seguito le sue dichiarazioni: "La doppietta di McTominay tiene aperto il campionato ed evita al Napoli una sconfitta che non avrebbe meritato. Inter superiore solo a tratti e distratta dietro. Grande partita di Hojlund che fa reparto da solo.

Eccellente direzione di Doveri in Inter-Napoli: metro europeo, chiaro e per questo rispettato dai giocatori: pochi fischi (5 nel primo tempo e 23 in tutto). Sul rigore lo aiuta il Var e non averlo fischiato in campo è l'unica sporcatura della serata. La sceneggiata di Conte unico momento di tensione della partita. A proposito di ricostruzioni che circolano, non ci sono molte analogie tra il rigore di Inter-Napoli e l'intervento su Fullkrug in Milan-Genoa. Semplicemente nel primo caso il pallone non viene mai toccato dal difendente, nel secondo invece il giocatore del Genoa anticipa quello del Milan".