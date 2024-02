Capuano replica ad ADL: “Juve al Mondiale per Club per merito sportivo, è su base quadriennale”

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, su X ha replicato alle parole del numero uno azzurro

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al 'Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times che si sta tenendo oggi a Londra. Il numero uno del club azzurro è stato intervistato dal giornalista James Fontanella-Khan e nel corso del botta e risposta s'è soffermato anche sulla possibile partecipazione al nuovo Mondiale per Club che andrà in scena nell'estate 2025: "Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, su X ha replicato alle parole del numero uno azzurro: “ADL: “Penso che il Napoli dovrebbe andare comunque al Mondiale per Club, perché se la Juventus è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa”.

Competizione su base quadriennale, merito sportivo acquisito (se il Napoli non meriterà di più da qui a giugno). Merito sportivo… Ah già, quella cosa che piace evocare a giorni alterni a seconda delle convenienze”.