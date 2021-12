Caputi: "Gara storta per il Napoli, alla lunga le assenze pesano"

Il Napoli cade in casa, sconfitto 1-0 dall'Empoli. Questo il commento su Twitter del giornalista de Il Messagero Massimo Caputi: "Brutto stop del Napoli alla 2ª sconfitta consecutiva in casa. Colpo Empoli fortunato nel gol decisivo, ma tenace e ben messo in campo. Gara storta per la squadra di Spalletti che pur creando occasioni non ha avuto precisione e lucidità. Le assenze alla lunga pesano".

