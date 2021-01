Caputi: "Napoli ribaltato dal Verona. I cambi non incidono, tutt'altro..."

Il giornalista de Il Messaggero, Massimo Caputi, ha commentato su Twitter la brutta sconfitta del Napoli a Verona: "Napoli ribaltato dal Verona che si è dimostrato meglio organizzato, più concentrato e aggressivo. Sconfitta pesante per la squadra di Gattuso che era passata in vantaggio dopo pochi secondi. I cambi non incidono, tutt'altro, Mertens e Osimhen fuori condizione".

#Napoli ribaltato dal #Verona che si è dimostrato meglio organizzato, più concentrato e aggressivo. Sconfitta pesante per la squadra di #Gattuso che era passata in vantaggio dopo pochi secondi. I cambi non incidono, tutt'altro, #Mertens e #Osimhen fuori condizione #VeronaNapoli — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) January 24, 2021