Caso Suarez, Ziliani attacca: "In un paese serio ministra rimossa, Paratici squalificato e Juve sanzionata!"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, tramite Twitter ha commentato così le ultime emerse in relazione alla vicenda dell'esame-farsa di Luis Suarez: "In un paese serio la ministra De Micheli sarebbe già stata rimossa. In quanto a Paratici e alla Juventus, una giustizia sportiva degna di questo nome dovrebbe squalificare il dirigente per un lungo periodo e sanzionare il club (responsabilità diretta) con una pena afflittiva".

In un paese serio la ministra #DeMicheli sarebbe già stata rimossa. In quanto a #Paratici e alla #Juventus, una giustizia sportiva degna di questo nome dovrebbe squalificare il dirigente per un lungo periodo e sanzionare il club (responsabilità diretta) con una pena afflittiva. pic.twitter.com/SKiQFjCL1w — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 14, 2021