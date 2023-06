Cesarano lancia Fonseca: “E’ tra i primi 10 allenatori papabili a rimpiazzare Spalletti”

Il giornalista Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, sui social ha lanciato un nome a sorpresa

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Il giornalista Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, sui social ha lanciato un nome a sorpresa: "Ecco il messaggio che Paulo Fonseca ha lasciato sul suo account twitter al termine del campionato con il Lille: "Ripensando alla mia prima stagione al LOSC, posso onestamente dire che sono felice e orgoglioso della stagione che abbiamo appena concluso. È stato il primo anno di un nuovo progetto, iniziato con la perdita di giocatori per infortuni. Abbiamo ricostruito una squadra e ho lavorato duramente per creare un'identità di cui sia il club che i tifosi sarebbero orgogliosi.Penso che insieme siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, a conquistare un posto in Europa e a gettare le basi per un successo maggiore il prossimo anno. Grazie a tutti i giocatori per aver seguito la mia filosofia di gioco, a tutto lo staff per il loro duro lavoro e a tutti i fan per averci supportato nei momenti buoni e cattivi. Forza Mastiffs!".

Ha un altro anno di contratto con il Lille ma ha già detto di no al West Ham e al Leicester mentre a lui sta facendo un pensiero anche il Chelsea. E' nella lista dei primi 10 allenatori papabili a rimpiazzare Spalletti ma nessuno ne parla perchè nessuno ragiona e pochi masticano. Si pensa alle nuvole. Nei secondi 10 nomi possiamo inserire chiunque”.