Hojlund-Napoli, Varriale: "Se davvero Conte lo vuole, va preso con l'obbligo"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post su X: "Lucca è stimato dal Napoli che lo ha preferito a Nunez. I 33 milioni per Raspa e Simeone sono in cassa e lo stop di Lukaku dimostra che 3 grandi punte servono. Ergo se Hojlund si fa col diritto di riscatto è meglio, ma se Conte lo vuole il danese va preso pure con l'obbligo".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.