Lukaku sui social: "L'infortunio fa parte del gioco, ma sono ottimista per il futuro"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dopo l'infortunio contro l'Olympiacos - e l'esito degli esami che hanno confermato un lungo stop con possibile intervento chirurgico - ha scritto un post sui social per ringraziare tutti quelli che in queste ore lo stanno sostenendo: "Grazie a tutti per i messaggi ricevuti in questi giorni. Ho davvero apprezzato il vostro supporto. Quello che è successo fa parte del gioco. Ma grazie a Dio mi sento bene e sono sempre positivo".

Di seguito la nota ufficiale del club partenopeo che lunedì parlava anche di un possibile intervento facendo riferimento ad una consulenza chirurgica: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", recitava il comunicato ufficiale del club partenopeo.