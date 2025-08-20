Cutrone-Dovbyk accostati al Napoli, Chiariello: "C'è un limite a tutto!"

vedi letture

Nome nuovo per l'attacco del Napoli? Si legge anche di Patrick Cutrone del Como, 27 anni, autore di 7 gol lo scorso anno. Ma Umberto Chiariello sui social reagisce così: "No, vi prego, no. Dopo tutti i frato-cugini dalle fonti certissime all’interno del Napoli, dell’Atalanta, della Juve, dello United e del Liverpool che danno certissimi Chiesa, Vlahovic, Zirkzee e Lookman (ma davvero arrivano tutti?), adesso il supplizio di Tantalo no. Passi per Pinamonti e Piccoli, passi per Vardy semi-pensionato, passi per il nigeriano belga (ma non dovevamo evitare giocatori a rischio Coppa d’Africa?), passi per i nomi esotici più disparati, passi pure per i malati di mente che chiedono Mertens e Cavani (e perché non Careca?), ma Cutrone no.

C’è un limite a tutto. Anche a Dovbyk", le sue parole su X. Dunque il riferimento è anche alla notizia del centravanti ex Girona accostato al Napoli da Sky.