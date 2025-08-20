Video Gutierrez si presenta: "Volevo venire a Napoli fin dall'inizio. Marcelo mio idolo, ecco il mio sogno"

Miguel Gutierrez, nuovo terzino sinistro del Napoli, si è presentato ai tifosi attraverso un video pubblicato sui social del club azzurro: "Sono un nuovo giocatore del Napoli, ho 24 anni e gioco terzino sinistro. Sono un calciatore offensivo, mi piace molto giocare con la palla, sono molto dinamico e penso di adattarmi molto bene alle situazioni che il gioco richiede. Il mio idolo era Marcelo perché mi piaceva molto, ho anche condiviso con lui diversi anni e mi ha insegnato, mi ha detto cose e mi ha dato consigli e per me è un grande modello.

Volevo venire qui fin dall'inizio. Quando ho visto la chiamata a Napoli non ho avuto dubbi, mi piace molto la città, mi piace molto la gente, i tifosi, come si vive il calcio qui, la passione che hanno per questo sport. Non ho avuto dubbi. Nella vita voglio ogni giorno voglio di più, non sono soddisfatto di quello che ho e ogni giorno cerco di fare di più come calciatore. Il mio sogno è arrivare il più in alto possibile e per questo credo anche di essere molto ambizioso nella vita. Siate felici e non perdetevi nulla, Forza Napoli. A presto. Non vedo l'ora di incontrarvi e di fare grandi cose con questo club".