Diouf-Inter, Biasin: "Primo tra i centrocampisti per accelerazioni, è quello che serve"

Andy Diouf verso l'Inter, ormai non ci sono dubbi. Il Napoli l'aveva già mollato e il centrocampista classe 2003 andrà ai nerazzurri, come confermato da più parti. Dopo le indiscrezioni il commento di Fabrizio Biasin, che mette in evidenza un dato: “Andy Diouf primo tra i centrocampisti per accelerazioni (35) nei Top7 campionati la scorsa stagione”. Dato interessante di Data MB: l’Inter cercava/cerca in assoluto un centrocampista con queste caratteristiche.

Le ultime su Diouf-Inter

Il Lens non ha alcuna intenzione di svendere il suo talento e valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la considerazione e la crescita del centrocampista negli ultimi mesi, e che l'Inter è pronta a mettere sul piatto: l'intesa con i transalpini è praticamente raggiunta. Diouf, seguito anche dal Napoli che aveva presentato un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, rappresenterebbe un investimento di prospettiva ma al tempo stesso un innesto pronto a dare subito solidità e dinamismo al reparto.