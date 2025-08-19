Rai, Perillo: "Gutierrez ottimo colpo! Ma ora serve come il pane una prima punta"
Nuovo innesto per il Napoli di Antonio Conte, che oggi ha ufficializzato l'acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona. Ora il club azzurro è impegnato a rimediare all'infortunio d Lukaku, Antonello Perillo giornalsta Rai, commenta così su X: "Miguel Gutiérrez porta al Napoli freschezza, velocità e precisione.
Terzino moderno, capace di garantire nello stesso tempo spinta offensiva e solidità difensiva, rappresenta un innesto di qualità per il presente e un investimento per il futuro della squadra azzurra. Ottimo colpo! Ma alla squadra di Conte ora serve come il pane una nuova prima punta".
Miguel #Gutiérrez porta al #Napoli freschezza, velocità e precisione. Terzino moderno, capace di garantire nello stesso tempo spinta offensiva e solidità difensiva, rappresenta un innesto di qualità per il presente e un investimento per il futuro della squadra azzurra. Ottimo… pic.twitter.com/F9LtXhuzEK— Antonello Perillo (@anperillo) August 19, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
