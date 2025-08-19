Video

"Ciao guagliune, ce verimm al Maradona", il primo messaggio ai tifosi di Gutierrez

"Ciao guagliune, ce verimm al Maradona", il primo messaggio ai tifosi di Gutierrez
Oggi alle 20:20Dai social
di Antonio Noto

Oggi il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dal Girona di Miguel Gutierrez, settimo acquisto della campagna estiva dei campioni d'Italia. L'esterno spagnolo ha già preso confidenza con la lingua napoletana con un video-messaggio lasciato ai tifosi azzurri attraverso l'account Instagram della SSCNapoli.

Di seguito le immagini.