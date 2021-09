“Che fortuna l’addio di Gattuso”, i tifosi della Fiorentina sui social già pazzi di Italiano

Terza vittoria di fila per la Fiorentina, che dopo aver battuto Torino e Atalanta, vince anche sul campo del Genoa e vola a 9 punti, agganciando, momentaneamente Roma, Milan e Napoli in testa alla classifica. I viola sono partiti alla grande in questo avvio di stagione e i tifosi cominciano a sognare. Sui social in tanti sono felici dell’addio anticipato di Gennaro Gattuso e dell’arrivo di Italiano. Il tecnico ex Spezia è molto apprezzato dalla tifoseria e questi risultati positivi, uniti al bel gioco espresso, stanno montando l’entusiasmo dei sostenitori viola.