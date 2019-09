"Che lingua parlate?", Forgione replica ai cori razzisti dei bresciani: "I secondo idioma italico del mondo!"

Ennesimo e incredibile episodio di discriminazione durante la gara tra Napoli-Brescia. Dal settore ospiti, i tifosi lombardi hanno intonato oltre ai soliti cori anche un ripetuto "come c... parlate, non si capisce", che ha generato prontamente i fischi di tutto lo stadio San Paolo. A tale riguardo, sul suo account Twitter, il giornalista Angelo Forgione ha replicato con un post. Queste le sue parole: "Agli amici bresciani che al San Paolo gridavano in coro ai napoletani «che lingua parlate?» dico che trattasi di napoletano, secondo idioma italico più conosciuto in Italia e nel mondo. Non si conoscono invece, canzoni, poesie e commedie in bresciano. E neanche si capirebbero".