"Che maschera metto?", l'appello di Mbappè scatena i social

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Scongiurata la necessità di una operazione immediata, Kylian Mbappé ha potuto scherzare sulla frattura al naso che si è procurato nella partita contro l'Austria. Sul proprio profilo di 'X' il capitano della Francia ha così scritto ai tifosi chiedendo "avete idee per una maschera?". Ed i fan non se lo sono fatti ripetere scatenando, in risposta all'appello, una corsa al suggerimento più pazzo. Tra i vari consigli social c'è chi ha ricordato la maschera da tartaruga Ninja che fu regalata a Mbappé nel 2017 dai compagni del Paris SG, che lo prendevano in giro per la somiglianza con il personaggio dei fumetti.

Messaggio ripreso anche dal Real Madrid, sua prossima squadra. Ma non mancano altri suggerimenti, come il volto di Salvador Dalì indossato dai protagonisti de "La casa di carta" o quella di "The Mask", film del 1994 interpretato da Jim Carrey. Irrinunciabile la faccia del presidente Macron, considerato l'appello anti-destra del giocatore in vista delle elezioni anticipate in Francia. (ANSA).