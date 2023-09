Chiariello a chi vede il Napoli fuori dalla Champions: “Avete visto le romane, Atalanta e Juve?”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, si è così espresso sulle prospettive del Napoli alla luce dell'inizio di stagione delle rivali

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, si è così espresso sulle prospettive del Napoli alla luce dell'inizio di stagione delle rivali: “Per tutti quelli che vedono il Napoli persino fuori dalla Champions League, vorrei ricordare che la Lazio ha la peggiore partenza dall’inizio degli anni 2000, la Roma è partita malissimo con 1 punto in 3 partite e l’Atalanta ha già subito 2 sconfitte su campi non impossibili. E la Juventus si è scansata col Sassuolo dopo il tortellino bolognese servito in salsa brindisina”.