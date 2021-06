Chiariello: "ADL ha quattro obiettivi per la nuova stagione del Napoli"

Il giornalista Umberto Chiariello, nel rispondere ad una domanda di un follower su Twitter, ha delineato i quattro obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis per la nuova stagione del Napoli: "a) essere competitivi per la Champions League; b) ridurre del 30% il monte-ingaggi; c) ridurre il numero in rosa di giocatori costosi; d) valorizzare Victor Osimhen".

d) valorizzare Osimhen — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) June 6, 2021