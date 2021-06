Chiariello: "Che goduria l'uscita di Olanda, Germania, Francia, Svezia e CR7. Gufare si può"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter gli ottavi di finale di Euro 2020 e eliminazioni eccellenti dal torneo: "Diciamo la verità. Dopo la sofferta nostra qualificazione, abbiamo goduto dell’uscita degli Orange (per Argentina’78), della Germania e della Francia soprattutto, ma stasera abbiamo fatto en plein con la Svezia, per il biscotto del 2004 e l’eliminazione da Russia 2018. Gufare si può. E per gli anti juventini, anche l’uscita di CR7 dà una certa soddisfazione, diciamolo".

Diciamo la verità.

Dopo la sofferta ns. qualificazione, abbiamo goduto dell’uscita degli Orange (x Argentina’78), della Germania e della Francia soprattutto, ma stasera abbiamo fatto en plein con la Svezia, per il biscotto del 2004 e l’eliminazione da Russia 2018.

Gufare si può. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) June 29, 2021