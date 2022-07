Chiariello: "Ci sta il mancato rinnovo di Mertens, vi spiego perché"

Sui social il giornalista Umberto Chiariello scrive

Sui social il giornalista Umberto Chiariello scrive: "Ci sta il mancato rinnovo di Dries, anche se lo amiamo: - una cosa è usare Ciro come 1^alternativa di Osi, altra è degradarlo a 3^attaccante con l’arrivo di Simeone; - nel 4-3-3 non avrebbe spazio come sottopunta se non in un cambio modulo; - ha 35 anni; - ha rifiutato bei soldi".