Chiariello deluso: "Obiettivo sfumato per il Napoli. Avrei preso Luis Alberto e De Paul"

Rodrigo De Paul sembra a un passo dalla firma con l'Atletico Madrid. Umberto Chiariello non nasconde la delusione per un obiettivo del Napoli che sta per sfumare. Il giornalista scrive su Twitter: "Come volevasi dimostrare. Obiettivo sfumato per il Napoli. Ma non era meglio Ruiz di De Paul? Ma Fabian non lo voleva l’Atletico mentre Rodrigo non lo voleva nessun top club? Ma statev’ zitt’!".

Rispondendo poi ad alcuni tifosi azzurri, Chiariello ha aggiunto: "Io avrei preso Luis Alberto e De Paul a patto che Ruiz e Zielinski si vendano bene. I ns. sono forti (specie Zielo) ma senza attributi. Ne avremmo guadagnato economicamente e in campo. Perché quando cercate quelli senza personalità non andate da Insigne ma rivolgetevi a questi due. Ma perché, tra Fabian a 60 e Rodrigo a 35, lei avrebbe dubbi? L’Atletico no, io nemmeno ne avrei. Anche a parità di prezzo. Figuriamoci così…".