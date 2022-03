Chiariello: "Frenatona incredibile dell’Inter. Ora tocca a Mazzarri trattare il Milan come ha trattato il Napoli"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter i risultati degli anticipi e la lotta per lo scudetto tra Napoli, Inter e Milan.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter i risultati degli anticipi e la lotta per lo scudetto tra Napoli, Inter e Milan: "Frenatona incredibile dell’Inter. Il Napoli con 2 vittorie consecutive si rilancia in chiave scudetto. Sanguinosa l’ammonizione di Osimhen (che non c’è) che gli farà saltare Bergamo, dopo 2 doppiette consecutive. Ora tocca a Mazzarri trattare il Milan come ha trattato il Napoli".