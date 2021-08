Chiariello ironico su Machach: "Cosa ho fatto di male per vederlo fare 2 gol consecutivi?"

Due gol consecutivi nelle due amichevoli internazionali del Napoli per Zinedine Machach. Il giornalista Umberto Chiariello commenta ironicamente su Twitter l'exploit del centrocampista azzurro: "Ma cosa ho fatto di male per vedere Machach fare 2 gol consecutivi dopo aver detto che è una vergogna vederlo ancora nella rosa del Napoli? Qualcuno lassù non mi ama ed è amico di Giuntoli!"

Ma cosa ho fatto di male per vedere Machach fare 2 gol consecutivi dopo aver detto che è una vergogna vederlo ancora nella rosa del Napoli?

Qualcuno lassù non mi ama ed è amico di Giuntoli! 😂 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 4, 2021