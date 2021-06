Chiariello: "L'Italia per battere il Belgio deve fermare il carrarmato"

Umbero Chiariello, via Twitter, parla della sfida ai quarti tra Italia e Belgio: "Dico la mia sapendo di non avere controprova. Il Belgio è fortissimo ed è sicuramente favorito, ma per come gioca il Portogallo sarebbe stato un avversario peggiore. Con il Belgio abbiamo più chances di far valere il nostro gioco. A patto che fermiamo il Carrarmato".