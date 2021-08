Chiariello: "Le rappresentanti delle 'sette sorelle' vincono: immeritata la vittoria dell’Atalanta"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commenato su Twitter gli anticipi della prima giornata di Serie A giocati ieri: "Pronti via e le rappresentanti delle 'sette sorelle' scese in campo subito vincono: roboante la vittoria dell’Inter in casa col Genoa (Dzeko in gol), convincente quella della Lazio a Empoli, immeritata ma importante quella dell’Atalanta a Torino".

