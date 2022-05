Chiariello pazzo dei tifosi della Salernitana: "Come la Kop del Liverpool!"

La Salernitana sogna! Vittoria fondamentale contro il Venezia e per la prima volta i campani sono fuori dalla zona rossa.

La Salernitana sogna! Vittoria fondamentale contro il Venezia e per la prima volta i campani sono fuori dalla zona rossa. Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, al termine della partita, sui social ha esaltato il pubblico dell’Arechi che ha spinto la squadra di Nicola per tutti i 90 minuti e non solo: “Se qualcuno mi dovesse chiedere: cosa ricorderai di questo campionato? Non avrei dubbi. Il meraviglioso pubblico dell’Arechi, un muro granata degno della Kop del Liverpool. Così si tifa!”