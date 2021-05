Chiariello: “Rosa forte, smentiti quelli pro-Gattuso che la ritenevano sopravvalutata”

Umberto Chiariello, via Twitter, approfondisce il suo pensiero sulla questione Napoli e sulla qualità della rosa a disposizione di Gattuso: "Di una cosa però sono contento: se ho sbagliato giudizio su Gattuso, non sulla squadra. Che era e resta forte. E quelli del “cerchio magico” di Rino che parlavano di rosa sopravvalutata oggi sono smentiti. Dobbiamo solo rimpiangere le assenze se non abbiamo lottato per il titolo".

— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) May 12, 2021