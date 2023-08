Chiariello sta con ADL: "Accusa Gravina, Figc e chi parla senza capire nulla di aziende!"

Questo il tweet del giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, per commentare il comunicato diffuso dal presidente Aurelio De Laurentiis

"La risposta di De Laurentiis a tutti i perbenisti e professori del piffero. Uno j’accuse in piena regola a Gravina e alla Federazione ed a chi parla senza capire niente di contratti e gestione aziendale. Come si fa a dargli torto?", questo il tweet del giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, per commentare il comunicato diffuso dal presidente Aurelio De Laurentiis sulla clausola di Spalletti che la FIGC non intende pagare.